Dragón despidió a tres jugadores

Parece que Dragón ha entrado en crisis. La dirigencia del equipo migueleño acordó, este martes, separar del plantel verdolaga a los jugadores Christian Bautista y a los extranjeros Georgie Welcome y Jackson de Oliveira.La razón principal para los tres jugadores es abandono de trabajo luego de no presentarse a los entrenamientos, y a De Oliveira también se le suman diferencias personales con el entrenador del equipo, el colombiano Henry Vanegas."No podemos tolerar actos de insdiciplina, aunque estemos a estas alturas del torneo. Si ellos no se han presentado a los entrenos, es porque no quieren jugar más", dijo Adonai Franco, asistente técnico de los mitológicos, quien aseguró que Vanegas promoverá a jugadores del equipo de reserva para suplir a los mayores.El cuerpo técnico alineará este miércoles al reservista Kevin Zidane, quien ya jugó con el equipo mayor y en el torneo de juveniles lleva 15 goles."La próxima semana vamos a llamar a Jordi Bonilla y a dos más", agregó el auxiliar, quien es exjugador del Dragón, que juega este miércoles contra el santa Tecla, a las 7:00 de la noche en el estadio de Las Delicias.