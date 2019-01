Dragón es desafiliado de segunda división y dos equipos más están en riesgo

El CD Dragón de la segunda división, campeón del fútbol mayor apenas hace tres años, fue desafiliado este martes de la Liga y jugará desde la tercera categoría en la campaña 2019-2020, al no cumplir con todos los requisitos de inscripción federativa para validar su participación en el Clausura 2019.

Su problema no es ajeno al resto, ya que de acuerdo al presidente de la Segunda División, Josué Turcios, el Aspirante de Jucuapa y el Topiltzín de Jiquilisco también presentaron irregularidades para inscribirse en la FESFUT. Aunque el dirigente no descartó que la situación pueda subsanarse.

En el caso del conjunto migueleño, el presidente de la Fundación Club Deportivo Dragón, Juan Rivera, dijo que el problema radica en tres finiquitos.

"El colombiano Carlos Urrego recibió el pago de su salario en diciembre y le pregunté si se presentaría el 26 a la pretemporada, pero luego nos enteramos que se fue del país sin avisar por una deuda que él tenía. Arsenio Rodríguez también se fue a Estados Unidos sin firmarnos. Ellos tienen contratos vigentes", apuntó.

El otro jugador que no les firmó finiquito es Kevin Alexander Méndez, de quien Rivera desconoce si en realidad es parte del club.

Asimismo adelantó que van a apelar su caso ya que la falta de los finiquitos no se debe a que no pagan sino que, según él, los jugadores dejaron el país sin previo aviso y no llegaron a la pretemporada.

"Sería una sinvergüenzada si el equipo desciende por esta situación", indicó Rivera, quien cedió la administración del equipo a Celbin Díaz, presidente actual de los mitológicos.

Al respecto, Turcios dijo que "hay tres equipos más pero vamos a esperar a mañana (miércoles), porque el caso de Dragón se puede solventar... vamos a ver si en la FESFUT nos ayudan, porque una persona de la que falta finiquito está en Estados Unidos y llevarán la documentación para solventar. Igual, del colombiano (Urrego) hay documentos".

"Vamos a hablar con el licenciado Carrillo (Hugo, presidente de FESFUT) para ver si hay accesibilidad una vez se presente la información requerida", agregó.

ASPIRANTE Y TOPILTZÍN, IGUALES

Turcios indicó que en el caso del Topiltzín hay una demanda que deben solventar "y en eso están, hay un representante y les han dado a mañana (miércoles) para solventar", mientras que Aspirante "tiene finiquitos pendientes de siete jugadores nacionales".

Sobre los de Jucuapa, "se argumentó que tienen la documentación y esperaremos a ver cuántos equipos tienen inconvenientes para subsanar y determinar cuáles quedan descendidos", explicó el presidente.

Estos inconvenientes en las inscripciones federativas alterará el inicio del torneo Clausura 2019 de la segunda categoría, que estaba programado para el 20 de enero y cuyo sorteo se realizaría este viernes. "Si en un dado caso los equipos no están completos se suspenderá el sorteo", expresó.

Este miércoles se deben inscribir ocho equipos más y la Liga estará expectante para resolver el caso de los tres que están en condición de desafiliación y descenso para la próxima campaña.