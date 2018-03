Dragón confirmó a Welcome

El jugador hondureño Georgie Welcome se convirtió en el nuevo fichaje del Dragón para el Clausura 2017, informó Héctor Escobar Sorto, presidente del equipo mitológico esta tarde.El delantero catracho estuvo en los planes de Luis Ángel Firpo, pero los pamperos ya tenían cubiertas las cuatro plazas de extranjeros por lo que el Dragón vio una buena oportunidad para reforzar el equipo.“Tenemos un acuerdo de palabra con el jugador y ya arreglamos. Es un jugador de mucho historial deportivo y estamos contentos de concretar el acuerdo para que sea parte de Dragón”, comentó el dirigente.“Vamos a iniciar el trámite de inscripción del jugador y esperamos que juegue el domingo ante Limeño que tiene a "Rambo" de León y podríamos ver un duelo de exmundialistas hondureños”, explicó Sorto.Los escupefuego también tienen a prueba a Pedro Vargas Roche y tenían en la mira al jamaiquino McKaully Tulloch, pero Sorto mencionó que de cerrar el trato con Welcome, el futbolista Tulloch ya no está en sus planes.El Dragón debutará el domingo contra el Municipal Limeño a las 3:00 de la tarde en el Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, La Unión.