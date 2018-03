Dragón comenzará pretemporada el lunes 29 de mayo

El Dragón comenzará su pretemporada el lunes 29 de mayo en el estadio Juan Francisco Barraza, por la mañana, pese a que la directiva aún analiza las altas y bajas para el Apertura 2017.Matías Guardado, gerente general del equipo mitológico, reveló que mantendrán el 75% de la base de jugadores del torneo anterior y solo reforzarán algunas líneas.El equipo escupefuego terminó el Clausura 2017 con un grupo de 19 jugadores y según Guardado esperan completar la nómina con siete o nueve jugadores.“En esta semana el cuerpo técnico ha estado observando prospectos y Dragón tiene abierta las puertas para aquellos jugadores nacionales y extranjeros que quieran ser evaluados en alguna categoría del equipo”, dijo el gerente.El próximo lunes al entreno solo estarían convocados los jugadores que tiene contrato vigente y los que el equipo está interesado.De los extranjeros seguirán el brasileño Josielson Moraes Silva que extendió su contrato, mientras que el hondureno Marcio Ayala analiza ofertas del extranjero.El equipo también está interesado en el colombiano Andrés Vallecilla, jugador del Fuerte San Francisco y Hombre Gol de la segunda división, además de la continuidad de Rommel Mejía.“No pensamos en jugadores de lujo, nosotros nos caracterizamos por traer jugadores sin nombre y aquí agarran nombre como Jimmy Valoyes, Jhonny Ríos y Williams Reyes que tienen condiciones, pero no han tenido oportunidad. No podemos traer jugadores caros para no poner en riesgo la planilla”, mencionó Guardado.Guardado confirmó la continuidad del técnico Henry Vanegas.