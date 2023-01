Dragón apuesta por refuerzos nacionales

Los nacionales José Martín Mejía, Rómulo Villalobos y Jonathan Antonio Nolasco son los tres nuevos rostros que los mitológicos del Dragón presentarán para encarar el torneo Clausura 2023.

El portero Mejía arriba al equipo escupe fuego tras militar por varios torneos en las filas del Águila, sumando por el momento 62 partidos en primera división desde su debut y recibiendo 83 goles hasta la fecha.

“Creo que comienzo un bonito reto, son nuevos caminos y sueños, Dragón es un buen equipo, con historia, por allí estaremos con Felipe (Amaya) la portería, será la primera vez que estaremos en un mismo equipo y no dudo que el plantel seguirá dando de qué hablar tras su ascenso”, manifestó el guardameta nacional quien advirtió que “Dragón no fue un benjamín fácil para nadie en el torneo pasado y esperamos que en este torneo sea igual, firmé por un año con Dragón y me siento cómodo, me han recibido bien todos, tengo la tranquilidad que necesitaba para asumir este reto”, destacó el portero de 28 años.

El equipo migueleño reclutó también a Rómulo Villalobos, el seleccionado nacional de 24 años no tuvo mucha actividad en las filas aguiluchas donde apenas jugó un partido en el torneo anterior, lo que le motivó al final dejar el nido naranja y negro y buscar en la cueva dragoniana sumar más minutos de juego que lo lleve de nuevo a la selección nacional.

“Gracias a Dios se me abrió esta oportunidad, un equipo de la misma ciudad, humilde y grande a la vez por su historia; me he acoplado bien con el plantel, conozco al profesor Benítez y espero aportar mi fútbol para ayudar al equipo para que repita lo que hizo el torneo anterior”, indicó el zaguero.

Sobre su arribo al plantel verdolaga, Villalobos afirmó que “las dos directivas se pusieron de acuerdo para que llegara al Dragón de préstamo por seis meses, espero que sea el tiempo suficiente para poder rendirles como uno desea y ayudar a mis compañeros en la defensa para que Dragón siga siendo protagonista”, acotó.

Finalmente, el atacante capitalino, Jonathan Nolasco, retorna a la primera división tras debutar con derrota por 1-2 en el estadio San Sebastián de Pasaquina un 19 de enero del 2019 ante el equipo local por la fecha dos del torneo Clausura de ese año donde defendió al final nueve juegos con los colores del Sonsonate y le quedó al final una espinita que desea quitarse ahora con los colores dragonianos.

“Lo tomo como revancha, en mi debut en liga mayor hace casi cuatro años no me fue tan bien como quería, espero que ahora con Dragón pueda mostrar mi capacidad goleadora que es algo que me ayudó para que se fijaran en mí”, destacó el vigente campeón de goleo de la segunda división con los colores del Destroyer del Puerto La Libertad para el Apertura 2022 donde anotó 18 dianas.