Dragón, Marte y Platense fueron sancionados por "conducta incorrecta"

A pesar que el partido que más llamó la atención en cuanto a sancionados fue el Chalatenango - Águila en el que los emplumados terminaron con dos jugadores menos y los norteños con uno, en el informe de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT destacan las multas impuestas a tres equipos de la primera división.

Dragón, Platense y Marte fueron sancionados con $50 dólares cada uno por lo que mencionan se trata de "conducta incorrecta" durante los últimos partidos. Los marcianos si se quejaron del arbitraje tras el partido y por la expulsión de uno de sus elementos que dejó al equipo con uno menos desde la primera parte en el duelo contra FAS, que los santanecos terminaron ganando por 1-0.

A pesar que no se detalla a qué se refieren con "conducta incorrecta", también hay varios jugadores que no podrán estar en la última fecha que definirá los últimos cupos para la ronda eliminatoria y que se define este domingo. Los marcianos no podrán contar con Gil Adonay Sánchez tras un juego de suspensión por la roja recibida.

Mientras que el Santa Tecla, que se juega la clasificación al igual que los marcianos, no podrá contar con José Barreto tras recibir la quinta amonestación que le acarrea un partido de sanción. Metapán es uno de los más afectados porque no contará con Raúl Renderos y tampoco con Marlon Cornejo, este último recibió dos juegos de suspensión.

En el Chalatenango, ya sin posibilidades, no estarán Geovanny Henríquez, Diego Coca y Miguel Lemus. Este último recibió dos partidos tras la roja y la agresión cometida ante Águila. Mientras que los emplumados no tendrán a Fredy Espinoza y a Kevin Melara, ambos expulsados. Eso si, Espinoza recibió una sanción de dos partidos y no estará en el arranque de la siguiente ronda con los migueleños.