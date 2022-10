Dracarys: Espectacular recibimiento de la afición de Saprissa emulando a "Game of Thrones"

"Dracarys" fue la palabra que la afición del Deportivo Saprissa utilizó para apoyar a su equipo previo al partido contra la Liga Deportiva Alajuelense este viernes 14 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa.



Pasadas las 8 p. m., cuando los equipos salían a la cancha para disfrutar el encuentro, en una de las graderías del estadio, la palabra apareció en letras mayúsculas con un dragón en el centro, mientras alrededor se encendían bengalas de humo rojo que sugerían un estadio en fuego.

VIDEO:

Espectacular recibimiento de la afición de Saprissa emulando a "Game of Thrones"

Dracarys significa fuego de dragón y suele pronunciarse en la afamada serie de HBO, Game of Thrones y en su nueva precuela, House of the Dragon. Dicha palabra la utilizan los personajes que tienen dragones (miembros de la dinastía Targaryen), para ordenar a la bestia que lance fuego.



Esta es una palabra de Alto Valyrio, una de las lenguas utilizadas en la saga de George R.R. Martin.

Parece que al final, la orden le sirvió al Monstruo, pues venció 2-0 al León manudo en la Cueva.