Dowson Prado: "Nos faltó concretar en el segundo tiempo"

Chalatenango empató a uno con Platense en la ida de semifinales con los tantos de Kemal Malcolm y Denilson Rosales.

#SemisLMF | Esto dijo Dowson Prado sobre el empate entre Chalatenango y Platense en la semifinal de ida.



El técnico de los norteños no salió del todo conforme luego del empate de su equipo en casa pero mantiene la fe para el juego de vuelta en Zacatecoluca.



"En el primer tiempo tuvimos desatenciones pero en el segundo creo que fuimos absolutos generadores del juego en la segunda parte", comentó el técnico.



Luego del buen cierre en la primera parte por parte de Platense, Dowson Prado hizo modificaciones al ingresar a Leonardo Menjívar, Miguel Lemus e Iván Barahona.



"Generamos las situaciones con las modificaciones pero no las pudimos concretar. El rival se vio asediado en el segundo tiempo", analizó Prado.



Con el empate a uno en el estadio Gregorio Martínez, la semifinal número dos se definirá el próximo domingo a las tres de la tarde en el Toledo Valle.



"No perdemos la fe, sabíamos de antemano que la serie no se iba a definir esta noche", concluyó el entrenador.



El Chalatenango en los cuartos de final igualó en la ida ante FAS y logró empatar en la vuelta llevándo la serie hasta la tanda de penales.