Dowson Prado: "No era fácil dejar a un equipo que ha tenido 11 finales consecutivas"

El técnico del Platense, Erick Dowson Prado se mostró feliz pero enfocado tras vencer al Alianza en los cuartos de final, a quien lo elogió diciendo que fue un rival difícil y que "es un equipo que marcó una época en el fútbol salvadoreño".

"Lo primero en lo que el grupo se fortaleció fue en la unión y en entender que todos son importantes y ante todo está la unidad y la colectividad, eso nos permitió hacernos fuerte tácticamente. No era fácil dejar a un equipo que ha tenido 11 finales consecutivas, por más que algunos no quieran darnos méritos no es fácil. Es un equipo que ha marcado una época en el fútbol salvadoreño", señaló Prado con referencia a lo que ha mejorado su equipo a lo largo del torneo.

El técnico de los gallos dijo que el plantel está cansado tanto física como mentalmente luego de la serie ante los albos. "El grupo está fatigado como es normal. El partido fue fuerte tanto física como mentalmente, hoy hacemos el trabajo de recuperación. Hasta ayer celebramos estamos contentos porque el grupo al final del torneo entró en la misma idea, pero las semifinales son otra historia y tenemos que enfocarnos en Jocoro". acotó.

Sobre la carga del torneo por el tema de la cercanía de partidos, Prado mencionó que el torneo ha sido difícil y que el trabajo físico ha sido la clave para afrontar el apertura.

"El torneo ha sido muy duro. La base ha sido el buen trabajo físico, el cuido del plantel, la ayuda de la directiva que se ha tenido con los recursos que nos han dado. Tengo agradecimiento con el grupo porque ha sido un proceso de ir entendiendo cosas", reconoció.

Sobre su rival y las recuperaciones en cuanto al tema de lesiones, el estratega Gallo comentó que el duelo será parejo a pesar de que el equipo fogonero les ganó en la serie de la fase de grupos.

"Será parejo, ellos nos ganaron la serie en momentos. Dominamos los dos juegos en cuanto a la posesión. Allá perdimos en un lapso de cuatro minutos el partido. Será una serie dura. Estamos mejor. Arizala volvió con el nivel que ha mostrado. Hemos sufrido muchas lesiones normales de choque. Todos han cumplido", acotó.