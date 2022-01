Dowson Prado: "Hicimos cosas interesantes"

Erick Dowson Prado se mostró tranquilo luego de que el Chalatenango empatara su primer partido con el Atlético Marte en el estadio Gregorio Martínez. El técnico nacional aseguró que sacó conclusiones positivas del estreno de su equipo pese a no poder concretar los primeros tres puntos en casa.

Según Prado, al Chalatenango le faltó profundidad para poder concretar las opciones creadas durante el partido.

"Nos faltó profundidad, pero me voy contento por el esfuerzo, tenemos muchas cosas que seguir mejorando sobre todo con la gente que llega, la de arriba que tiene poco tiempo con nosotros", dijo en la conferencia de prensa.

"Hicimos cosas interesantes, tuvimos más ocasiones que ellos, ahora nos toca corregir, recuperar algunos jugadores porque tuvimos ausencias muy importantes pero hay conclusiones positivas y algunas negativas", agregó.

Sin embargo. Dowson Prado se mostró molesto con la expulsión de Héctor Rentería, el colombiano que fue expulsado en su primer partido con el Chalatenango.

"Con Héctor Rentería no me voy contento, no podemos cometer una falta de ese tipo, habrá que hablarlo, creo que el ímpetu hay que controlarlo", expresó Prado.

Al contrario de Rentería, Prado calificó con buena nota el debut de Dieter Vargas y Carlos Salazar, ambos refuerzos del equipo para este torneo

"Muy bien con Dieter Vargas y Carlos Salazar, realmente en el poco tiempo que tienen han entendido muy bien la idea", dijo.

Al respecto de no ganar en su primer partido de la temporada donde tienen como referencia haber llegado a semifinales del torneo anterior, Erick Dowson Prado aseguró que no hay presión en el equipo.

"No lo veo como presión, lo veo como una motivación para nosotros estar en ese lugar, es nuestro objetivo", concluyó.