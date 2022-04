Dowson Prado: "Hay que aceptar la derrota" 

El técnico del Chalatenango, Erick Dowson Prado aceptó la derrota ante Platense en el estadio Gregorio Martínez. El míster señaló la falta de definición como la causante del nuevo tropiezo del conjunto norteño, que quedó con 30 puntos en la tabla y asegurando una jornada más el segundo lugar.

"Era un rival complicado, lo sabíamos. Cometimos un par de errores y después fuimos amplios dominadores, no las concretamos, en el primer tiempo tuvimos cinco situaciones claras de gol y ellos aprovecharon esa situación", dijo Prado al final del partido.

Pese a la derrota, Prado no quiso encender alarmas. Le dio mucho mérito al Platense de Guillermo Rivera y lo calificó como un gane "práctico" del conjunto viroleño.

"Me voy orgulloso de mi equipo, es un equipo que intenta jugar, hoy Platense fue más práctico, peloteó y tuvo un poco de fortuna, hay que decirlo porque en el fútbol vale. Hay que aceptar la derrota", agregó.

Resaltó el problema de definición que tuvo Chalatenango ante Platense sobre todo en el primer tiempo donde su equipo fue mejor en la cancha.

"Hay que sacar conclusiones en la parte de definición, tendríamos que haber terminado quizá 3-1 en el primer tiempo, pero son las cosas que hay que mejorar".

Eso sí, admitió que no quedó conforme con el rendimiento de jugadores en el segundo tiempo.

"Tenemos una buena cantidad de jugadores lesionados, pero eso no es excusa, el equipo que salió de inicio lo hizo bien, en el segundo tiempo no quedo conforme con el rendimiento de algunos", expuso.

Sobre el problema de impago que tiene la dirigencia con los jugadores, Prado descartó que haya influido en el partido.

*No creo que concluya con la derrota, creo que pasó de son las necesidades de los futbolistas, que es normal. Los jugadores no pensaron en eso y se quedó demostrado en el primer tempo, no le quito mérito al rival que fue práctico", dijo al respecto.