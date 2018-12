Dowson Prado: "En iguales condiciones somos competitivos"

Erick Dowson Prado planteó bien a FAS en la ida de la semifinal. Su equipo tuvo entrega, propuso mucho en la primera mitad del partido pero en el complemento se vinieron los momentos críticos, faltas en contra, tarjetas y, lo peor, la expulsión del lateral izquierdo Ibsen Castro, quien se pierde el juego del sábado.

En un principio, el equipo de FAS terminó caliente de ánimos, no había deseo para hablar y el único que sí accedió fue el entrenador Erick Dowson Prado, no sin antes pidiendo unos segundos para respirar un poco y analizar en frío el juego ante Alianza.

"Quedo insatisfecho obviamente porque me parece que el arbitraje dejó mucho que desear. Nos pitaban todo foul, nos metió atrás (Marlon Mejía) pero es parte del juego y tenemos 90 minutos para seguir buscando nuestro objetivo", señaló.

"Es meritorio el empate y más por las circunstancias que nos tocó jugarlo, hicimos un muy buen primer tiempo con mayor posibilidad de anotar y en el segundo. Comenzamos a echarnos atrás, con faltas, una expulsión que condicionó el partido y excesivas tarjetas amarillas", valoró Prado.

Cuando Ibsen Castro salió del partido, restaban cerca de 20 minutos de juego. En esos primeros minutos FAS tuvo que replegarse y mantener la calma.

"Nos ordenamos bien, pasaron de seis a siete minutos donde no encontrábamos el orden tras la expulsión, después la encontramos y no pudieron vulnerarnos pero contra once competimos ante el bicampeón, tenemos méritos", dijo Dowson.

"Lamento la expulsión y considero que fue muy rigorista y el cuarto árbitro (Juan Quinteros) nos estuvo insultando".

Para el timonel del cuadro asociado es una falta de respeto quien crea que su equipo no tiene posibilidades.

"Todavía tenemos posibilidades, argumentos tenemos igual que ellos y lo demostramos, mi percepción es que podemos ganar en los próximos 90 minutos. Nunca fue la idea terminar con empate 0-0 el jueves. Por eso quedo contento con el desempeño de mis jugadores, luchamos contra todo pero tenemos tiempo. Lo que vieron en el primer tiempo verán el sábado, en igual condiciones competimos".