Dos suramericanos pelean liderato de goleo en Copa El Salvador

El liderato del goleo de la Copa El Salvador se pelea entre dos suramericanos. Ricardo Ferreira, brasileño del Santa Tecla, con seis dianas, y Allan Murialdo, argentino del FAS, con cinco, definirán al "pichichi" del certamen en la final.Ambos se verán las caras cuando sus equipos choquen en el partido estelar de la Copa el próximo 22 de noviembre, en el estadio Cuscatlán."Ricardinho" ha marcado la mayoría de sus goles en la ronda de grupos. El último que anotó fue en la fase de cuartos de final, en el agónico empate 1-1 con Topiltzín, lo que permitió a los pericos batirse en penales con los orientales.Sobre su trayecto goleador, se muestra tranquilo: "Sí, es una motivación (anotar) pero seguiré siendo el mismo, pensando siempre en ayudar el equipo; si es haciendo goles, mejor, si no, ayudando de otra manera".Sobre el duelo con el ariete Allan Murialdo en el top de goles, Ferreira dijo que está "tranquilo, yo voy a hacer mi parte y creo que él hará la suya. Ya veremos qué pasa".Murialdo está a un tanto de "Ricardinho" y comentó que se encuentra "muy motivado, porque sabemos que vamos a jugar contra el mejor equipo de estos últimos dos años y que cada quién va a salir con lo mejor que tiene".Y agregó que "me toca esperar si jugaré y anotar en esa deseada final".La última anotación de Murialdo fue en la ronda de cuartos de final, al igual que Ferreira, cuando empataron 2-2 en casa del Atlético Comalapa, antes de definir su pase a las semis por la vía de penaltis. Antes, el ex delantero de Dragón y Firpo marcó un triplete al ADET y un gol al Once Municipal.Un jugador que causó una grata sorpresa en la copa fue José Contreras, reservista del Alianza, quien se destapó con cinco dianas en la competencia. Asimismo, Christofer Galeas del Limeño (también con cinco) y Roberto Sol, del Chagüite (tres), dieron de qué hablar.Al Topiltzín, en cuartos de final (1-1)A El Roble, en fase de grupos (4-0)Un doblete al EF Guazapa (6-1) y otro en el 3-0Al Comalapa, en cuartos (2-2)Triplete al ADET (4-0), en fase de gruposUno al Once Municipal (1-1)