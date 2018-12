Dos jugadores del Real Madrid cerca de ganal su título 20 con el equipo

Los capitanes del Real Madrid Sergio Ramos y el brasileño Marcelo encaran en la final del Mundial de Clubes, ante Al Ain, la opción de conquistar su vigésimo título como madridistas para quedar tan solo por detrás de Paco Gento y Manolo Sanchís como los más laureados en la historia del club.

Gento firmó 23 títulos como leyenda del Real Madrid y Manolo Sanchís 21. Una generación que ha marcado una época, con Sergio Ramos y Marcelo siempre como indiscutibles, está a puertas de la gloria. Si vencen la tercera final consecutiva del Mundial de Clubes superarán a Iker Casillas y José Antonio Camacho.

"Puede ser mi título número 20 con el Real Madrid y junto a los de la selección serían 23, un número que no te imaginas cuando empiezas a jugar. Los vas logrando pero en el fútbol no hay tiempo para disfrutar y no paras a pensar", aseguró Ramos.

"Es un objetivo personal entrar en la historia del club como el jugador con más títulos y vamos por buen camino. Tengo una buena oportunidad de acercarme a Paco Gento. No me canso de ganar, me reseteo todos los años y ojalá lo ponga muy difícil a los que vienen por detrás", añadió.

Jugadores con más títulos en la historia del Real Madrid:

1. Paco Gento 23

2. Manolo Sanchís 21

3. Iker Casillas 19

4. José Antonio Camacho 19

5. Sergio Ramos 19

6. Marcelo 19

7. Chendo 18

8. Alfredo Di Stéfano 17

9. Fernando Hierro 17

10 Raúl González 16

--

13. Karim Benzema 16

14. Nacho Fernandez 16

23. Raphael Varane 15

26. Luka Modric 14

34. Dani Carvajal 13

35. Isco 13

36. Gareth Bale 13