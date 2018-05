Dos extranjeros llegarán al Metapán para el Apertura 2018

Isidro Metapán le apostará al talento de jugadores brasileños para conformar la mayoría de su armada foránea para la nueva temporada de liga que iniciará tentativamente a finales de julio luego que su presidente, Rafael Lemus Morataya, confirmara el arribo para el próximo 19 de junio de dos nuevos brasileños que se unirán al atacante Zé Paulo para afrontar el Apertura 2018.

“Estamos a la espera de la llegada de estos dos jugadores de origen brasileño, uno es volante creativo y el otro un centro delantero, ambos no han jugado en Centroamérica. Omito decir sus nombres porque por el momento solo tenemos un pre contrato y por experiencias pasadas no deseo que estas conversaciones se vuelvan a caer tal como sucedió con otros casos como el del paraguayo Gustavo Guerreño (ex Alianza) con quien ya teníamos adelantado pláticas para que firmara con nosotros y de última hora nos descartó para firmar con otro equipo” aseguró el pope de los jaguares telefónicamente desde la santaneca ciudad de Metapán.

El presidente de Isidro Metapán aseguró que “vamos a apostarle al fútbol en Brasil, los dos nuevos jugadores que llegarán han hecho una gran labor en sus respectivas ligas en Brasil y por ello junto al profesor (Alberto) Castillo apostamos que sean una solución tanto en el medio campo donde necesitamos a un jugador que maneje los tiempos del equipo, que logre crear esos momentos que el equipo necesitó a la hora de atacar y a un centro delantero nato que acompañe a Zé Paulo en búsqueda de los goles”, afirmó Lemus Morataya.

Acerca de los nuevos integrantes nacionales, el dirigente occidental dijo que “tenemos nombres en lista pero de igual manera vamos a evitar citar nombres porque por el momento ellos están aún en una situación con sus anteriores equipos en el tema salarial. Vamos a esperar primero a que ellos solventen sus problemas financieros con sus anteriores equipos para poder firmarlos y anunciarlos”, afirmó el presidente jaguar que solo adelantó que “estamos a la espera de un portero, dos centrales, un volante más y otro delantero".