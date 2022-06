Dos ex seleccionados de Granada en el hotel de la selección : "¿Y el 'Mágico'?

Aficionados del fútbol y ex jugadores. Se trata de Cosas de futbol: Dos ex jugadores de la selección de Granada de la década de los 90's y 2000 son ahora empleados de hotel que espera a la selección de El Salvador. Sheldon Benjamin y Rod Erick Thomas, ambos ex seleccionados de Granada entre los años 90 y 2000, demostraron conocer a la azul y blanco.

Sobre todo Sheldon: "¿Y el 'Mágico' González?", preguntó al saber que venía la selección. Pero además está al tanto de lo que rodea a la azul y blanco, además de confesar que irá a ver el partido el martes a la 7 de la noche hora local.

Preguntó si algún jugador de la selección hablaba inglés y al mencionarle a Hugo Pérez dijo que "sí, claro. Jugó el Mundial con Estados Unidos. Claro que sé quién es". Ambos ex jugadores mostraron estar al tanto de lo que ocurre con su selección.

"Ahora el fútbol es muy distinto", mencionó Rod Erick. Y es que cuando ambos jugaban se trataba de empleados de la isla o estudiantes que tenían ciertas habilidades con el balón. Hoy en día llegan jugadores que se han desarrollado más gracias a becas académicas.

Benjamin comentó que "ahora todo está más globalizado. Los chicos ven la televisión y quieren ser como estos jugadores. Ahora juegan en el extranjero y hay más trabajo físico, cuando nosotros jugábamos no era así".

En la década pasada EL GRÁFICO destacó en varios reportajes que los equipos caribeños eran selecciones más amateur. "El Salvador ha crecido bastante y acá hay gente muy fanática del fútbol. Esperamos un gran partido mañana", concluyó Thomas.