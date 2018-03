Dos años de castigo para los equipos de Guatemala

GUATEMALA. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) envió hoy a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala un documento oficial en el que se confirma que los clubes no podrán disputar la liga de campeones 2017 y 2018 por la sanción de la FIFA.En el escrito, rubricado por el secretario general de la Concacaf Philippe Moggio, se recuerda que se había notificado que el 1 de mayo vencía el plazo para que se revocara la sanción de la FIFA y así poder incluir en la planificación de la liga a los equipos guatemaltecos.Como no se hizo, continúa, "los clubes guatemaltecos han perdido irrevocablemente el derecho a participar en la liga Concacaf Scotiabank 2017 y la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabanck 2018".El fútbol guatemalteco está suspendido de las competiciones internacionales desde octubre del 2016 porque la Asamblea de la Federación Nacional de Fútbol no avaló la continuidad del Comité de Regularización impuesto por la FIFA.El Congreso de Guatemala tiene que aprobar las reformas al estatuto que rige a la federación nacional de fútbol para que la FIFA levante la suspensión en su contra y el país pueda retornar a las competiciones de esa institución.Entre las reformas que pide la FIFA figuran una mayor participación femenina en la dirección deportiva, la prohibición a la reelección indefinida en la Fedefut y la creación de un órgano electoral y otro de ética.El próximo Congreso de la FIFA será el 10 y el 11 de mayo en Baréin y en este se conocerán varios casos, entre ellos el de Guatemala.