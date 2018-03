Dorados de Sinaloa llevará un equipo alternativo para enfrentar al Alianza

Este sábado, en Los Ángeles, California, el Alianza enfrentará al Dorados de Sinaloa en un partido amistoso de talla internacional, pero el conjunto mexicano ha revelado que no lleva a su equipo estelar, aunque sí una base de su primer equipo, reforzado por varios juveniles.



El Gran Pez Dorado confirma para este sábado el partido ante el Alianza, pero en su cuenta de Twitter también anuncia el partido de la fecha número 12 de la Liga de Ascenso mexicana, ante el Cafetaleros de Tapachula, que será el mismo día, solo que a las 9:00 de la noche.





El choque ante los albos será a las 7:00 de la noche, en las instalaciones de la Crenshaw High School.



"El Gran Pez encarará con seriedad el compromiso con elementos promesas surgidos de La Pecera, teniendo como base a los jugadores de la segunda división que marchan en primer lugar de la Liga de Ascenso, así como elementos con experiencia en el primer equipo, conformando así un grupo sólido que aprovechará el roce internacional de la mejor manera", asegura el Dorados en su página web.

TIENEN EQUIPO SUFICIENTE

Al respecto, tanto los organizadores del partido en Los Ángeles como el Alianza le restaron importancia a que el Dorados no ocupe su equipo "A" en este compromiso.

"Dorados tiene plantel suficiente para encarar al Alianza. Tengo contrato y ellos (en Dorados) son gente seria. El equipo ya está listo para viajar", manifestó Wálter Castillo, organizador del evento.



"A nosotros nos lleva un contratista y él es quien ha buscado el equipo. No sé si van reforzados o los titulares. Yo he leído que llevan como 10 o 12 del primer equipo, así que no hay problema", expuso Edwin Abarca, gerente del Alianza.

Abarca dijo que el plantel sale mañana, a las 4:00 de la tarde, rumbo a Estados Unidos.