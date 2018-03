Donnarumma: el precoz portero italiano que va tras los pasos de Buffon

ROMA, ITALIA. Tiene el mismo nombre que el legendario Gianluigi Buffon, pero no tiene ni la mitad de años. Gianluigi Donnarumma se convirtió el martes en el arquero más joven en ser titular con la selección italiana de fútbol, un nuevo capítulo en su estelar progresión.Donnarumma, de 18 años, demostró el martes en la victoria por 2-1 sobre Holanda en Ámsterdam que tiene los galones para suceder a Buffon."Podría ser mi hijo, pero ya está en la posición para ser el portero del Milan y de la 'Nazionale'", lo alabó el mítico guardameta de la Juventus, de 39 años y que recientemente disputó el partido número 1000 de su carrera. Buffon se sentó todo el partido en el banquillo.Donnarumma, que mide casi dos metros, está todavía muy lejos de esos números. "Estoy muy feliz por cómo salió la noche", dijo tras su debut como titular con Italia.Campeón del mundo en 2006, Buffon tiene previsto seguir jugando al menos hasta el Mundial de Rusia 2018, por lo que el joven arquero del Milan tendrá que esperar aún para defender la meta de la "Azzurra" con regularidad. De momento deberá conformarse con amistosos como el del martes."Es un honor vestir la camiseta de la selección y quiero dar las gracias a 'Gigi' por todos los consejos que me da en los entrenamientos", indicó Donnarumma, que nació en la provincia de Nápoles.Serio y profesional a pesar de su look juvenil, Donnarumma parece ser el heredero natural de Buffon, el último en incorporarse a la larga lista de grandes porteros italianos.El encuentro del martes fue su tercera presencia con Italia. Las dos anteriores, antes de cumplir 18 años, fueron en amistosos y entró desde el banquillo. Su debut como titular fue además ante una selección como Holanda.El joven arquero fichó en febrero de 2015 por el Milan y no le costó mucho hacerse con la titularidad. Ahora tiene el reto de suceder a Buffon cuando el mítico arquero de la Juventus de Turín cuelgue los guantes.