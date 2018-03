Donald Trump pide suspender a un jugador de fútbol americano

WASHINGTON, EUA. El presidente Donald Trump criticó la decisión del running back Marshawn Lynch, de los Raiders de Oakland, de sentarse durante el himno nacional de Estados Unidos previo al partido el domingo en México, y señaló que la NFL debería suspenderlo.

Lynch permaneció sentado durante la mayor parte del himno nacional estadounidense y se puso de pie durante el mexicano antes del encuentro frente a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Marshawn Lynch of the NFL’s Oakland Raiders stands for the Mexican Anthem and sits down to boos for our National Anthem. Great disrespect! Next time NFL should suspend him for remainder of season. Attendance and ratings way down.