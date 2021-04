Domizzi no puso excusas tras la derrota: "El árbitro no hace los goles"

Atlético Marte dejó ir una vez más la ventaja en el marcador y se fue con otra derrota y sin encontrar respuestas en su juego frente al FAS, que fue superior pero que casi se va sorprendido de su estadio.

Para el técnico argentino Cristian Domizzi, su equipo no supo mantener la ventaja y además falló en momentos clave del partido. El estratega confía en que puedan reponerse la próxima jornada, todavía con amplias posibilidades de meterse a la siguiente ronda pese a las últimas caídas.

"No conseguimos sostener el resultado y ellos hicieron su juego sobre todo en la segunda parte. El equipo arrancó bien y eso les permitió sacar el triunfo ; nosotros tenemos que seguir trabajando porque no podemos regalar tantas facilidades en los partidos", dijo Domizzi luego del encuentro.

El Atlético Marte vencía 1-2 al FAS tras la primera parte pero no supo mantener el resultado y aunque estuvo cerca de encontrar el empate, el equipo se ahogó en sus propios errores.

Pero sobre todo el técnico se mostró molesto con el funcionamiento del equipo y no culpó al arbitraje por el resultado. "Acá el árbitro no hace los goles, no marca y no cierra las jugadas. Lo último que haría es criticar una terna arbitral", dijo.

Al preguntarle al sudamericano si el resultado fue legítimo, comentó que "Fue justo. Ellos hicieron cuatro goles y nosostros tres", sentenció Domizzi, que comento también que su equipo tiene cosas por mejorar.

"Se hizo un gran primer tiempo. Los goles nuestros son de pelota parada y eso significa que funcionó el trabajo de la semana pero falta cosas por mejorar y en las que tenemos que seguir trabajando", comentó.