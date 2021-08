Domizzi: "Respeto a la opinión del hincha, pero no deben ser ingratos"

El argentino Cristian "el Pájaro" Domizzi salió en cierta forma molesto del estadio Juan Francisco Barraza, no por el empate que cedió su equipo ante un batallador Jocoro ya que felicitó a su plantel mantenerse arriba en el marcador por espacio de 50 minutos con un hombre menos tras la expulsión de David Rugamas a los 30 minutos de juego por agresión, si no por lo que dijo la hinchada aguilucha al final del partido al corear el nombre de Benji Villalobos en pleno desacuerdo con el estratega gaucho que lo ha dejado en el banquillo en las últimas cuatro fechas.

"Son ingratos, pero está bien, solamente porque ahora está jugando otro arquero Hay que ser justo, hay que apoyar al que está jugando, el portero no quiso hacer mal las cosas, le patearon sabiendo cómo estaba el piso (mojado por la lluvia) y no es buscar culpables, acá empatamos todos", aseguró con aplomo el técnico sureño al final del juego.

Domizzi dijo además que "es la voz de la afición y está bien, tiene derecho a opinar, de pedir a jugadores, pero la decisión la tomo yo, no por soberbia, no por duro porque creo que venimos bien, venimos invictos y líderes. Si hablamos por estadísticas, con Benji en tres partidos, tres puntos y cinco goles (recibidos) y con Martin con cuatro partidos, 10 puntos y seis goles. Respeto la opinión del hincha, pero hay que apoyar al que está jugando y ahora está Martín Mejía, tiene mi confianza y no por ser obstinado o cascarrabia, debo brindar confianza a los jugadores. Hoy se la brindé también a Rugamas y me dejó por 15 minutos (del primer tiempo) con un hombre menos."

Domizzi admitió que el empate le dejó enseñanzas para un futuro a fin de no sufrirlas otra vez.

"Desgraciadamente jugamos muy bien con un hombre menos porque hubo mucha triangulación, mucho criterio con el balón. La enseñanza que nos deja es quizá que debimos cuidar mejor mi arco, pero ya está, luego de los hechos es fácil hablar, todos tenemos la lámpara de Aladino para saber lo que hay que hacer", resaltó.