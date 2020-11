Domizzi: "Estoy avergonzado por el resultado"

Cristian Domizzi, técnico del Atlético Marte, admitió que le costó asimilar la derrota de 1-3 ante Alianza, no estaba en su libreto perder así contra el líder del Grupo Centro.

Doloroso y vergonzoso fueron dos términos que destacó para definir el resultado en el estadio Cuscatlán.

"Estoy avergonzado por el resultado, me gusta ser analítico por eso me demoré un poquito para tener esta charla y tengo que reconocer que el plantel de Alianza fue muy superior, tengo que reconocer que por algo es el superlíder, que mucha diferencia hubo, por eso me da vergüenza esta derrota, me duele mucho, no la esperaba por lo que pasó en el primer partido", dijo el entrenador argentino en su lectura del juego.

Marte cerró el grupo Centro en el cuarto lugar (último) con apenas una victoria, un empate y cuatro derrotas y volverá a verse las caras con Alianza en el grupo A de la segunda fase donde además enfrentará al Sonsonate, Águila, Metapán y el Jocoro.

"Que te diga que tengo que seguir trabajando y que te diga tengo que seguir buscando variantes es algo normal, lo que sí estoy muy dolido porque no pensé que iba a ver tanta diferencia...Hay que corregir los mismo errores que nos están dejando sin puntos, nuestros goles son de pelota parada y de penalti, hemos tenido mano a mano y los hemos fallado", mencionó.

Domizzi también recalcó detalles del juego como el choque de sus zagueros con Osvaldo Blanco. "No puede ser que con cualquiera que chocará Blanco siga en pie y los nuestros terminaran en el piso". Tampoco pasó por alto el contragolpe en el que Marte llegó con cuatro jugadores contra dos defensores albos y la acción no acabó en gol. "Eran cuatro dos a favor de nosotros y terminamos seis contra cuatro y son esas jugadas que te quedan en la retina".

Respecto a la siguiente fase, Cristian Domizzi ve con preocupación que siempre han recibido gol y cierran con un total de 12 en contra y solo anotó 7. "Una derrota dolorosa, nunca pudimos terminar con la valla en cero, no puede ser que nos hagan en todo el torneo goles y todos por desborde, hemos probado ocho laterales. Te encontras con equipo asi y te pasa factura".

El argentino también señaló la falta de experiencia de jugadores del Marte respecto a los del Alianza.

"Si ustedes suman los partidos de los jugadores del Marte y suman los partidos de los jugadores del Alianza hay 400 partidos, hay una carrera, es el momento de hacerse hombres y acá es donde se tienen que hacer hombres", reforzó el suramericano.