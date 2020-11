Domizzi: "En la eficacia estuvo la cuestión" 

El entrenador del Atlético Marte, Christian Domizzi, aseguró que el equipo ha tenido una mejoría en relación a cómo empezó el campeonato pero eso hay que traducirlo en victorias y, por el momento, sigue adoleciendo de los errores para ser superados.

Los marcianos le hicieron tres goles al al Alianza, muchos de hiena factura, y eso le motiva. Pero por el otro lado, expone que la derrota les complica aunque "hay formas de perder" y la de este domingo llevando a los paquidermos hasta lo último, puede ser una virtud a la cual aferrarse.

"Todas las derrotas duelen pero hay formas de perder. En los primeros 15 minutos nosotros tuvimos tres mano a mano y en la primera de ellos es gol de (Juan Carlos) Portillo. En eso estuvo la cuestión, en la eficacia. Otro ejemplo, Mercado sacó un zapatazo y fue gol, nosotros hicimos tres y dos las mandamos a la tribuna y una la tapó Cuéllar", dijo el técnico.

"La desesperación nos llevó al quinto gol de ellos, pues estuvimos con una línea de tres en el fondo. Fue un partido en donde el equipo intentó y obligó, no sé si la palabra es satisfecho, pero tuvimos un buen trabajo en la mitad de la cancha en donde no dejamos jugar a Monterroza y Narciso y creo que no tuvieron tanto espacio para marcar diferencias", agregó.

En declaraciones previas, el entrenador del Alianza, Juan Cortés, dijo que los goles del Marte eran más errores propios, a lo que Domizzi respondió:

"Cada quién ve el partido a su forma. A veces hay que estar, o haber pasado, por el campo de juego para darse cuenta sin son virtudes o defectos. Es fácil decir 'es problema nuestro'. Si hicimos cuatro o cinco situaciones de gol ¿es por que ellos nos dejaron?. Entonces de la misma manera ellos, que se encontraron con el gol, son por errores nuestros, por eso cuando se habla hay que ver los fundamentos con los que se habla. Tengo todo el respeto con el técnico del Alianza pero creo que sus goles y los nuestros fueron muy similares", expuso.

Por su parte, Julio Rivera, jugador carabinero, expuso que "es dolorosa esta derrota porque la manera en que se jugó fue con mucha intensidad, con una mentalidad bastante diferente a la de la primera fase. Vamos un poco satisfechos porque hubo una mejoría enorme, pero no contentos con el resultado porque tuvimos muchas oportunidades de anotar pero no las aprovechamos".