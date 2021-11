Domizzi: "A la larga también me siento partícipe"

Desde Argentina, el técnico Cristian Domizzi dio detalles en el Güiri Güiri al Aire sobre su salida Águila en la jornada 12 antes del duelo contra Once Deportivo, el cual perdió el cuadro migueleño 1-2.

De entrada, el ex técnico del Águila reiteró que renunció por sus convicciones y no descarta volver a dirigir en el fútbol salvadoreño. Felicitó el buen momento y recordó que fue uno de los que formaron el equipo.

"Uno tiene convicciones, las convicciones uno las mantuvo, mi último partido fue contra Firpo y dirigí ante el Once por una cuestión de respeto, mi renuncia había sido antes...Yo valoro mi trabajo haste el juego ante Firpo, fue el 50% de los puntos, el equipo estaba tercero, donde jugando bien mal o regular. Como te dije fue por convicciones de mi forma de pensar", dijo el suramericano.

Recordó que al equipo le afectó el préstamo de jugadores a la selección nacional, las lesiones y los casos de covid-19 en el plantel.

"El equipo que uno siempre trató de plasmar dentro del campo de juego fue un equipo que busque siempre el arco rival, por momentos lo conseguimos por momentos no, era uno de los equipos más goleadores y tuvimos partidos buenos y partidos malos, fuimos el equipo que más invicto estuvo", explicó el entrenador.

"El 80 por ciento fue deportivo, por ahí un problema de salud de mi papá que eso se podía manejar en 15 días, pero fue más por las convicciones que uno tiene. Cuando sos una persona frontal, con un carácter que va de frente a algunos les puede chocar", enfatizó.

Destacó que la apuesta por los jugadores juveniles siempre es positiva para el fútbol salvadoreño. "Hay excelentes jugadores juveniles como Melvin Cartagena en el Once Deportivo, Ronald en el Águila, Styven Vásquez, Lizando Claros y Ezquiel Rivas...Hay jugadores con futuro. Es cuestión de determinación y darle la posibilidad a los jóvenes que trasciendan. A mí me enseñaron que entre un joven y un veterano la diferencia la hacen los dirigentes en el sueldo".

Ante la pregunta de especificar detalles que no estaban acorde a sus convicciones dijo que "no me pidieron que traicionara nada, yo tengo mis convicciones y las voy a mantener. No, nadie me pidió nada", insistió Domizzi.

Tras la salida de Domizzi y la llegada de Alberto Castillo al banquillo del Águila, el equipo naranja y negro sumó cuatro triunfos seguidos y dos empates.

"Respecto a la parte futbolística habló y le mando un mensaje al licenciado felicitándolo por el logro, a uno lo pone contento que el equipo ande bien porque a la larga este equipo fue formado por su servidor y otra persona que ya no está en el club, que haya venido un técnico y la haya encontrado la vuelta, mejor. Nosotros estábamos en zona de clasificación, no pudimos aprovechar a Maciel por el tema de la lesión, hoy está siendo uno de los goleadores y un jugador desequilibrante, eso lo pone contento a uno...A la larga también me siento partícipe y como te dije anteriormente cuando uno estaba no estábamos mal y bienvenido sea que tengan este rendimiento", agregó.