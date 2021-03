Domingo atípico en Curazao 

La isla de Curazao amaneció este domingo casi paralizada luego que su actividad comercial y turística ha sido interrumpida de tajo por las medidas sanitarias que ha implementado el gobierno central ante el alza descontrolada de casos de COVID-19 que ha sufrido la isla en la última quincena de este mes y que obligó al gobierno decretar cuarentena de 15 días a partir del pasado 24 de marzo y que finalizará el próximo 7 de abril por la madrugada.

Para el doctor Kahlil Elhage, coordinador del protocolo de los partidos oficiales de la eliminatoria de la CONCACAF que se realizan en suelo curazaleño, la medida ha sido necesaria por el alza de casos que se ha tenido en la isla.

"Antes del decreto de cuarentena habían entré 20 y 35 casos al día, luego subió a 100, después 150, por último se tuvo un reporte oficial de 450 casos en un solo día, eso obligó al gobierno a decretar la cuarentena", explicó el galeno.

Mientras que para Stivenson Angela, un taxista que trabaja para un grupo proveedor de transporte de toda índole, afirmó que "no hay mucho tráfico este día, los buses y mucrobuses colectivos decidieron no circular porque no habría gente en las calles, todos están en sus casas. Nosotros sí estamos trabajando pero no todos, creo que un 20% de toeos los taxistas en la isla lo estamos trabajando a riesgo propio ", afirmó.

Para Eithel Gregoria, un vigilante privado de 6i años y que trabaja fuera del estadio Eegilil Hato, aseguró que "con el toque de queda me ha obligado a trabajar 18 horas diarias porque no puedo salir a las 8 de la noche a mi casa. Esto es así, pero lo bueno es que sigo trabajando ", aseguró el isleños jubilado hace 12 años y que trabajó como vigilante en la penitenciaria de la isla.