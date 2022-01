Doctor Guerrero, sobre dopaje de Erick Rivera: "Fue un error posterior a un tatuaje que se hizo"

El doctor Heriberto Guerrero reveló en el Güiri Güiri al Aire detalles sobre el caso de dopaje del futbolista salvadoreño Erick Rivera y que está suspendido de manera indefinida por la FIFA.

La sustancia a la que Rivera dio positivo fue Clostebol, que sirve para sanar enfermedades de la piel o quemaduras, y está en la lista de la Agencia de Dopaje Internacional como esteroide sintético androgénico con efectos anabólicos.

Guerrero es especialista en medicina deportiva, fue miembro de la Comisión Nacional Antidopaje de El Salvador y fue agente de antidopaje de la CONCACAF. Por varios años fue el encargado de impartir charlas sobre el tema a diferentes delegaciones de El Salvador previo a competiciones del ciclo olímpico.

"Es bien frecuente el medicamento con el que él salió positivo, se llama Clostebol, es un esteroide anabólico que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para utilizarse en cualquier tipo de deportes. Aquí en el país lo podés encontrar en crema cicatrizantes", expresó el médico.

Rivera dio positivo a una prueba antidopaje luego del partido ante Canadá, duelo correspondiente a la tercera fecha de la octagonal rumbo a Catar 2022.

"La Agencia Antidopaje ha sido estricta con esta sustancia, no se utiliza tanto para el aumento de masa muscular, pero está prohibida y al ser un producto cicatrizante se ha utilizado mucho en Centroamérica y lo han utilizado por desconocimiento. El caso de Erick va por esa línea", amplió Guerrero.

El doctor Guerrero recordó que para el juego Canadá contra El Salvador él no fungió como médico de la selección, pero la FESFUT le llamó para consultarle sobre el caso y procesos a seguir.

"Eric Rivera me comentó cómo había sucedido esto y lastimosamente fue un error posterior a un tatuaje que se había hecho y le había recomendado el tatuador una crema, no un médico", que es la que le salió positiva ", explicó el profesional.

Respecto al posible castigo de la FIFA para el futbolista salvadoreño Rivera comentó que "Erick se expone a una sanción y la FIFA tiene unos abogados al servicio de los atletas y puedan apelar su caso; él no tenía antecedentes y se trata de que la sanción sea menor, La sanción son cuatro años"

Heriberto Guerrero recordó que según el Código Mundial Antidopaje establece que el atleta o jugador es el único responsable por lo que use o ingiera.

"No hay pruebas antidopaje a nivel nacional por consiguiente no existe la educación en los clubes ni las mismas federaciones para hablar del tema antidopaje y hay muchos atletas que se auto recetan productos que muchas veces pueden llevar a este tipo de problemas", lamentó Heriberto.

Guerrero mencionó que el jugador no apelará la sanción de la FIFA pero si buscará una sanción menor por tratarse de un caso de desconocimiento.

"Le dijimos a Erick que no valía la pena abrir una muestra B..,Te digo que estos productos no sirven para nada en el fútbol, los esteroides anabólicos no es producto que se utilice en el fútbol para obtener beneficios, no te sirve ganar masa muscular como le sirve a un sprinter de 100 metro valía", expresó.

"FIFA tiene unos abogados que pone a disposición de los atletas para que ellos puedan ver su caso o declararse culpable, eso te minimiza la sanción, y por los antecedentes, él no tiene antecedentes, a través de los abogados se trata que la sanción sea menor. Tengo entendido que la sanción son cuatro años y en Centroamérica las sanciones han sido menores, de 18 meses", explicó.

El caso fue detectado en octubre pero se conoció hasta el lunes por la noche luego que el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, confirmó el positivo del seleccionado nacional.

"Esto se maneja de forma confidencial entre la FIFA y la Federación y se trata de que el atleta tenga la oportunidad de poder defenderse hasta que FIFA lo publica o da una determinación al respecto. Eso así se trata", agregó el médico.