Doctor Francisco Herrera: "Los medicamentos que utilizamos no generan ningún inconveniente"

Francisco Herrera, médico de la selección de El Salvador en el partido contra Canadá de octubre del 2021, rechazó los señalamientos del futbolista Erick Rivera, quien explicó que mantiene dudas sobre el proceso de infiltración realizado por Herrera y que a criterio del jugador podría haber sido una de las causas del dopaje.

Rivera dio positivo por Clostebol en un control antidopaje tras el juego de Canadá contra El Salvador en Toronto y fue suspendido de manera indefinida por FIFA mientras realiza el proceso de defensa.

Herrera también aclaró que no fue despedido de su cargo y su vínculo con la FESFUT y diferentes selecciones es bajo la modalidad de servicios profesionales.

"Estamos para tratar de aclarar la situación del pequeño inconveniente que ha tenido Erick Rivera y de la mala interpretación del tratamiento que se le hizo en su momento. El medicamento que se le infiltró es Dexametasona con Dexketoprofeno más lidocaína y ninguno de los tres elementos contiene Clostebol", explicó Herrera.

El doctor de la selección salvadoreña indicó que la infiltración fue debido a un esguince grado 1.

"Se decide días antes realizarle el procedimiento y platicamos con él para que se sintiera más cómodo, porque él sí podía hacer ciertos movimientos en la cancha pero no le permitía estar al cien por ciento...platicamos con él y colocamos el medicamento y resultó de la manera que nosotros esperábamos, porque iba a viajar y era un opción", expresó el médico.

Francisco Herrera también recalcó que si hay registro interno de cada medicamento en la FESFUT y se informa de cada proceso aplicado al jugador. Enfatizó que cada medicamento está dentro de la lista de sustancias permitidas por la Agencia Internacional Antidopaje (WADA).

"Yo cuando hago ese proceso les digo que les voy a colocar un analgésico para generarle un bloqueo para el dolor, ya sabemos las línea de medicamentos que ocupamos ya sea Dexketoprofeno., Dexametasona, algunas veces Diclofenaco, le dijimos esto se va a utilizar y no tiene ningún inconveniente", mencionó.

"Los medicamentos que utilizamos provienen de un listado que viene de la Federación, obviamente, son medicamentos permitidos, porque tanto la Federación como mi persona revisamos constantemente la lista de la WADA (Agencia Internacional Antidopaje), sabemos que los medicamentos que utilizamos no van a generarle ningún inconveniente", amplió.

Herrera explicó que además de él trabajan con la FESFUT, el doctor Amaya y Heriberto Guerero.

"Yo no estoy fuera de la Federación y a mí me contratan por servicios profesionales, cuando hay una competencia se me hablan y me dicen va a estar concentrado de tal fecha a tal fecha y eso se me cancela, luego me retiro a mi clínica y así he estado durante seis años con fútbol playa, sub-10, selección mayor y no es que a mí se haya retirado. En ese viaje a Toronto yo iba a estar porque recién ingresaba de Rusia, venía para mi clínica a un proceso de Agustín Ruiz y se me comunicó a mí por el positivo de covid-19 del doctor Amaya", expresó Francisco Herrera,

"Ahorita yo formo parte de la selección de playa y estoy en un trabajo específico sobre la recuperación de Agustín Ruiz", reforzó.

El médico confirmó que envió a la Federación Salvadoreña de Fütbol un informe de los medicamentos que se aplicaron a Erick Rivera en su infiltración atl y como lo pidi'ó FIFA.

"FIFA solicitó una descripción del medicamento que se le dio (a Erick Rivera), la vía por la que se le dio y eso ya está en poder de la Federación y lo va enviar para que ellos corroboren" , agregó.