Disputa entre Jefferson Viveros y Nelson Barrios por ofensas racistas

El delantero colombiano Jefferson Viveros, jugador del Dragón, denunció este domingo que recibió ofensas racistas del volante Nelson Barrios, jugador del Municipal Limeño, en el juego disputado entre ambos equipos el sábado, en Chapeltique.

El atacante habló con EL GRÁFICO sobre ese incidente después que una de las barras del Dragón denunciara el hecho en Facebook. Viveros indicó que dará más detalle en un comunicado que girará la dirigencia del Dragón.

"No quiero agrandar el tema, pero sí puedo confirmar que hubo un cruce de palabras con él (Barrios). Fueron palabras fuertes de racismo. Por medio del club, que me está respaldando, lo vamos a hablar", apuntó el cafetero.

Barrios negó que dedicara a Viveros ofensas racistas. Incluso indicó que el colombiano llegó a agredirlo luego del juego que terminó con pizarra de 1-1 entre Dragón y Limeño.

"Todo fue por un incidente que se dio en una jugada con un compañero mío, Juan José Hernández. Vino Jefferson y lo agredió. Ahí nos dijimos algunas palabras, pero pensé que las cosas iban a terminar ahí. Cuando terminó el juego me fui al camerino. A él lo expulsaron y ya estaba esperándome ahí. No tuvo el suficiente valor para encararme. Las cosas que pasan en la cancha se quedan ahí. Él me agredió; yo le saqué a la madre, pero nunca he sido racista. Tengo en mi equipo a Frederick Ogangan que es del mismo color de Viveros", declaró Barrios.

El jugador del Limeño además reclaó a Viveros por redes sociales:

COMISIÓN DISCIPLINARIA PUEDE ESTUDIAR EL CASO

EL GRÁFICO buscó la version de las autoridades competentes en el caso. Un integrante de la comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), que pidió reserva de su nombre, indicó que el código disciplinario habla de ofensas al honor, como el racismo.

Dijo además que el organismo podrá conocer el caso si Viveros lo denuncia.

"Nuestro código habla de racismo, es de los casos en los que FIFA hace más hincapié. Son sanciones contra el honor. Está tipificado. No importa que el árbitro no lo reporte. Si hay pruebas contundentes, sí se puede sancionar", declaró el integrante de la comisión disciplinaria de la FESFUT.