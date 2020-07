Dirigentes del fútbol salvadoreño reaccionan al nuevo formato de eliminatorias al Mundial de Catar en la CONCACAF

El anuncio hecho la tarde de este lunes por parte de las autoridades de la CONCACAF donde dieron a conocer el nuevo formato de competencia mundialista hacia la Copa del Mundo en Catar 2022 en nuestra región ha generado distintos puntos de vista entre sus protagonistas locales.

Para Samuel Gálvez, presidente de la primera división, el anuncio oficial de la CONCACAF donde establece el inicio de las eliminatorias el próximo mes de octubre representa un reto enorme para las autoridades deportivas y sanitarias de nuestro país ya que en la actualidad no existen las condiciones deportivas y sanitarias para una eventual convocatoria de una selección absoluta de fútbol y hacer frente a la eliminatoria de la región.

"La situación es difícil, más para la FESFUT que para los 12 equipos de la liga mayor que son de donde proceden los jugadores de la selección mayor, nosotros estamos listos para comenzar a jugar en septiembre el campeonato pero estamos a expensas de lo que diga el gobierno. Cómo liga no podríamos hacer nada si al final las condiciones de salubridad en el país no permita hacer una convocatoria de la selección nacional", comentó el dirigente oriental.

Durante la plática, Gálvez sostuvo que la decisión final no está ni en manos de la liga mayor ni en la FESFUT, si no que en el Ministerio de Salud el dar el aval respectivo.

"Sabemos de las exigencias del gobierno para la reactivación económica y el deporte, especialmente el fútbol y estábamos claros que entraría en la fase tres y ni siquiera hemos logrado entrar a la fase dos, es complicado la situación que se viene para nuestro fútbol", indicó.

Por su parte, Juan Pablo Herrera, vicepresidente de la FESFUT y nuevo presidente de Luis Ángel Firpo fue más allá sobre las expectativas que se presentan en el futuro de la Selecta en el 2020.

"Lógicamente como liga estamos listos para iniciar cuando el gobierno autorice, pero como federativo estamos en las mismas condiciones de esperar ese aval para convocar a las selecciones nacionales. Sabemos que hubo cambios de último momento y los tiempos son cortos para convocar, ya prácticamente estamos entrando al mes de agosto y aún no sabemos si habrá fútbol en septiembre como e ha planificado, dependemos del gobierno que nos autorice para hacerlo", indicó el federativo a este rotativo.

Herrera aseguró además que por hoy las condiciones para participar en las eliminatorias de la CONCACAF hacia catar 2022 son mínimas y ahondó en que el compromiso está en manos primero de la FESFUT que debe buscar el aval gubernamental.

"Lógicamente si no estamos preparados físicamente y de salud no estaríamos en condiciones de participar, en lo personal siento que podemos alcanzar algo, que podemos lograrlo, pero la FESFUT debe tomar las decisiones ya, no podemos estar con los brazos cruzados, si la liga mayor no puede jugar en septiembre entonces creo que la FESFUT debería de convocar a los jugadores que el técnico De los Cobos estime conveniente aunque tenemos el problema del estado físico de los seleccionados".

"Pero si no alcanza el tiempo de participar lo mejor sería no hacerlo para evitar hacer el ridículo, comencemos que el técnico está ahora en México, desconozco cuándo salió del país pero sí está fuera de El Salvador, tenemos que hacer una convocatoria del comité ejecutivo pronto para sentarnos y analizar este tema, hay que hacer el esfuerzo para participar, pero si no se puede soy de la opinión que debemos desistir en estar en esta eliminatoria", concluyó.