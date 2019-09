Dirigentes de la Liga se suman a los señalamientos a la Azul

Lisandro Pohl, dirigente de Alianza, equipo que aporta la mayor cantidad de jugadores a la selección, hizo algunas observaciones al trabajo del combinado nacional, luego de la victoria por 3-0 ante Santa Lucía, en la fecha 1 de Liga B de Naciones de CONCACAF.

A esos detalles del titular de la dirigencia alba se unió el presidente en funciones de la Liga, Samuel Gálvez.

Para Pohl debe generar preocupación el hecho de saber cómo le irá a la selección cuando deba enfrentar a rivales de mayor peso futbolístico, a comparación con Santa Lucía.

"Fijate en la mentalidad de los últimos cinco minutos. Cuando debimos haber apretado jugamos para atrás. Se ve que hay falta de guía y orientación en la selección. Creo que todos debemos estar preocupados si vienen selecciones más fuertes que Santa Lucía", dijo el directivo albo a Deportes Grupo LPG.

Con respecto al juego de este martes, ante Dominicana, Pohl no se atrevió a dar un presagio de cómo le irá a la Azul en la visita al estadio Cibao. En teoría, Pohl cree que la selección no debe tener mayores problemas ante sus rivales en esta fase de Liga B de Naciones.

"No sé cómo anda República Dominicana, pero sí creo que es un poquito mejor que Santa Lucía. Nunca había visto un equipo peor que Santa Lucía. Lo que me preocupa es más adelante, contra selecciones que tengan la calidad de jugadores, quienes también puedan estar mejor dirigidos, mejor orientados. En el grupo que estamos, no deberíamos tener problemas con el equipo que te tenemos", apuntó.

Por otra parte, Pohl cree que es la dirigencia de la FESFUT la que debe hacer pronto un análisis de cómo corregir.

"Yo pensaba que podíamos marcar siete goles mínimo. Pero al final terminas con un 3-0, que es más mérito de regalos del rival, que méritos tuyos. Esto tiene que llevarnos a reflexión, pero ya son las autoridades de la FESFUT las que deben hacer el análisis, para ver cómo se puede corregir esto", analizó el director ejecutivo de Alianza.

GÁLVEZ, INCONFORME

Por su parte, Samuel Gálvez, presidente en funciones de la Primera División, reprobó el rendimiento que mostró el equipo nacional mayor ante Santa Lucía, el sábado por la noche.

"No quedé satisfecho. Se esperaba más de la selección. Santa Lucía no tiene mucho, creo que solo tiene dos o tres jugadores profesionales. Creo que el planteamiento estuvo malo, dentro de la selección no veo bien la situación. Se supo que Nelson Bonilla le pidió al técnico que no lo llame más", dijo Gálvez.