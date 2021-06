Dirigente de Alianza denuncia irregularidades de la FESFUT ante la FIFA

Pedro Hernández junto con otros dirigentes de la Primera División mandaron una carta a la FIFA en donde expresan irregularidades del comité ejecutivo en el congreso que se llevó a cabo el pasado 29 de mayo en la Federación. Dicho congreso desembocó en la salida del dirigente de Alianza, Pedro Hernández del comité ejecutivo.

Este miércoles, los dirigentes de la Primera División: Pedro Hernández, Gonzalo Sibrián y Rómulo Guzmán llevaron a cabo una conferencia de prensa comentando los sucedido en el último congreso del comité ejecutivo y la carta que se le ha mandado a FIFA.

“Estamos aquí presentes para hacer una denuncia que ya mandamos a FIFA con respecto a todas las irregularidades que se manejan dentro de la Federación. Son puntos que se han violentado el pasado 29 de mayo. Se recibió la convocatoria el 29 de mayo, el artículo 27, numeral 3 de los estatutos habla que se tiene que mandar 30 días antes a una convocatoria. Tiene que cumplirse un 75% de los asambleístas para que se logre un cambio sobre la agenda. Nosotros hicimos énfasis sobre eso en la reunión pero el presidente Hugo Carrillo dijo que sólo se necesitaba el 50% más uno, irrespetando los estatutos de la Federación de fútbol”, comunicó Gonzalo Sibrián.

En cuanto a la carta que se ha mandado a la máxima autoridad del fútbol a nivel mundial, Sibrían expresó que los puntos a tratar fueron los siguientes:

“Son tantas las irregularidades que por eso estamos mandando esta carta a la FIFA. En la carta va la verificación del quórum, la verificación de la agenda, del acta, la última en la Federación, aprobación del informe financiero y la ratificación del licenciado Pedro Hernández”, expuso el delegado de la Primera División.

Por su parte, el vicepresidente de Alianza y ex miembro del comité ejecutivo, Pedro Hernández indicó este miércoles en la conferencia de prensa acerca de las irregularidades en las decisiones del comité ejecutivo y el trato que se le ha dado al dirigente en el último mes.

“Yo he ido a pedir respeto a los estatutos. Todas las cosas que yo he hecho, lo hice con los estatutos. Al ser una persona incómoda dentro del comité ejecutivo por pedir respeto a los estatutos es que ellos han hecho todo esto”, comunicó Pedro.

El dirigente de la Primera División también habló de la situación de los pagos y cómo esto se ha tornado en un problema en los conflictos que se están llevando a cabo en el comité ejecutivo.

“Ellos tienen la misión en estos momentos de sancionar pero yo no tengo nada que perder. Yo me metí al fútbol para ayudar. Yo no vivo del fútbol, yo no he recibido un cinco. La única vez que recibí una dieta en el comité ejecutivo, lo doné todo a la Primera División. Cuando se dieron cuenta de eso me pararon las dietas porque pensaron que estaba comprando a los presidentes de la primera”, comentó el dirigente.

Hay que remarcar que Hernández fue designado nuevamente como representante de la liga ante el comité ejecutivo, sin embargo, el vicepresidente de Alianza expuso lo siguiente: “Previo a la votación, el presidente de la Federación trató de persuadir a los presidentes para que no votaran por mí, basándose en el artículo 37. Luego de que los presidentes escucharan su palabra le dije que era una vergüenza lo que estaba sucediendo y le pregunté si no había alguien más para la elección”, agregó Hernández.

Ya para finalizar, Pedro Hernández también comentó acerca de la salida del ex entrenador de la selección mayor Carlos de los Cobos donde comunicó lo siguiente: “Fui yo quien le pidió la renuncia de Carlos de los Cobos en diciembre. Se molestaron conmigo y a partir de ahí seguía pidiéndole la renuncia a De los Cobos. Yo no voy a tolerar que Estados Unidos nos meta seis goles. A raíz de eso pedí la reunión y pedí la renuncia y él se molestó y ahora miren como la selección tiene buenos aires otra vez”, destacó Pedro.