Dirigencia y técnico de Dragón no dará paso atrás en despidos

La dirigencia de Dragón, a través de su presidente, Juan Rivera, indicó que sigue en firme la decisión de separar del plantel a los jugadores Christian Bautista, Georgie Welcome y Jackson de Oliveira. El dirigente indicó que serán respetuosos de esa decisión que tomó, en consenso, el cuerpo técnico del equipo mitológico, encabezado por el colombiano Henry Vanegas."El caso de esos jugadores está cerrado. No volverán al equipo de parte de la dirigencia. En el caso de Welcome dijo que iba a ir a hablar con el profesor Vanegas, pero yo no creo que el técnico acceda. El profesor es bien profesional. En el caso de Bautista yo ya le había dicho que no me fallara. Me dijo que ya no me iba a fallar y faltó dos veces más a los entrenos", dijo el directivo migueleño.Luego, Vanegas dejó cerrado el caso de esos tres jugadores luego del partido contra Santa Tecla. Dejó en claro que esa era una decisión ya tomada."Hablé con la junta directiva y ya fue una decisión tomada. Lastimosamente no hay paso atrás. Lo decidido fue tratado por la directiva y el cuerpo técnico. Fue una decisión colegiada. Todos dieron su calificación sobre la situación. Tenemos que tomar decisiones de una menera justa, sin acarrearle problemas a nadie. En este momento no son los intereses personales, sino los de un equipo, de una institución que como tal hay que respetar", apuntó el timonel cafetero.