Dirigencia del Tecla arremete contra el arbitraje

Rómulo Guzmán, secretario y representante del Santa Tecla, habló por la dirigencia tras el partido ante Atlético Marte que terminó 1-1 y en el cual los locales se consideraron gravemente afectados por las decisiones arbitrales.

Guzmán habló en nombre del equipo y mencionó que "ya habían sido alertados" de que las decisiones arbitrales jugarían en contra de su equipo ante el Atlético Marte.

En la conferencia de prensa el dirigente incluso transmitió en una pantalla la falta sancionada como penalti por parte del árbitro central Vicente Ruiz.

"Es lamentable lo que sucedió. Nosotros habíamos sido alertados por personas externas sobre este partido en el cual debíamos de guardar las medidas para cuidarnos", comenzó el dirigente.

Sobre el video del penalti, Rómulo dijo que "ya fue enviado a dos especialistas en el tema arbitral y ninguno de ellos ha encontrado que existe falta alguna. El penal fue sancionado de una forma alevosa y hasta descarada".

"Responsabilizo directamente a Vicente Ruíz, Felix Ruiz, Kevin Ardón y Héctor Salazar que fue la cuarteta que pitó este día y que fue determinante en el desarrollo del partido", agregó.

Las declaraciones más duras contra el arbitraje llegaron al final de la conferencia cuando Rómulo dijo que conversó al final con "el vicepresidente de la comisión de árbitros"y al enseñarle el video de la falta, "no me dijo nada de la falta y la reacción fue mencionar jugadas en las que nosotros erramos goles. Como miembro de este club me parece una falta de respeto y no hay autocrítica en la comisión".

Concluyó en que no descartan tomar acciones legales: "Hacemos una denuncia pública y como dirigencia vamos a definir de qué manera vamos a actuar durante los días que vienen y podría ser ante una instancia judicial".