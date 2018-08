Dirigencia del Santa Tecla llegó a un acuerdo para liberar a Gustavo Guerreño

El Santa Tecla, a través de su presidente Guillermo Figueroa, confirmó que fue aceptada la propuesta económica por el paraguayo Gustavo Guerreño. De esa manera el equipo tecleño dejará libre al guaraní para que se incorpore a su equipo en Chile

"No queremos ser piedra de tropiezo para él. Si no se arreglaba nada, íbamos a poner demanda en FIFA. Solo falta que la otra parte cumpla. Hay que imponer respeto. No fuimos duros, porque también pudimos haber pedido una cantidad. Si ellos cumplen mañana, enviamos el finiquito para que lo puedan inscribir", apuntó el dirigente del equipo tecleño.

Guerreño se fue sin permiso de Santa Tecla el martes y tuvo que llegar a un arreglo con la dirigencia tecleña.

Por otra parte, Figueroa dijo que con el técnico Cristian Díaz se están viendo las opciones para contratar al reemplazo de Guerreño.

"Hay un uruguayo, dos argentinos y un colombiano. Pero no solo hay que ver la parte deportiva, sino también la económica", apuntó el titular de la dirigencia del equipo colinero.