Dirigencia del Audaz tomaría también medidas con el plantel de jugadores

El Audaz perdió hoy 1-2 ante Sonsonate, en casa, y al final del partido el presidente del equipo coyotero, Juan Pablo Herrera, indicó que la dirigencia hará un análisis del rendimiento del equipo y que tomarán "medidas" en base a ello.

"Vamos a tomar decisiones hoy o mañana, pero no podemos seguir así. El equipo juega sin voluntad, así que algo está pasando ahí y tenemos que analizar la situación. No es justo que teniendo jugadores de alto nivel no estén saliendo las cosas", apuntó Herrera.

El presidente del Audaz aseguró también que es lamentable que el equipo esté en último lugar de la tabla acumulada, como firme candidato al descenso.

"Pero estamos a tiempo para poder hacer las cosas diferente. Vamos a analizar la situación, al equipo y luego daremos a conocer la información", apuntó.

FALTA DE GOLES

Misael Alfaro, timonel de Audaz, reunió a sus jugadores en el banquillo al final del partido para hacerles saber que terminó incómodo por la gran cantidad de ocasiones de gol que fallaron de cara al marco de los sonsonatecos.

El portero del equipo de Apastepeque, Héctor Carillo, tiene claro que ahora está complicado el tema en la tabla acumulada.

"Salimos a buscar las cosas, pero no se nos dieron los goles. Queda trabajar para el siguiente juego. Dominamos todo el partido, pero nos hace falta el gol. Solo nos queda trabajar para el juego de este miércoles ante Águila", analizó el meta.