Dirigencia del Audaz sin fecha para interponer denuncia por intento de amaño

La dirigencia de Audaz no puso ayer la demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por un ofrecimiento de amañar partidos en el cierre de la fase regular del Clausura 2018, como había prometido hacerlo la semana pasada, aunque según su presidente, Juan Pablo Herrera, eso no indica que no lo harán.

Así reveló el Audaz los intentos de soborno, el pasado viernes.

Herrera habló con EL GRÁFICO sobre posponer la denuncia porque aún están en las investigaciones.

"De ninguna manera nos hemos echado para atrás. Estamos analizando todos los mensajes. Ayer (domingo) fue el partido y no nos ha quedado tiempo de analizar los mensajes que recibieron los jugadores. Vamos a investigar esa cuestión. Esperamos que a través de la Fiscalía se despejen un poco esas dudas y se hagan investigaciones. Se les avisará cuando vayamos a interponer la demanda", apuntó Herrera.

El dirigente indicó el viernes por la tarde que hubo un ofrecimiento de $5 mil por juego perdido en las fechas que le restan a la fase regular del Clausura 2018, pero que nadie en el plantel lo aceptó.