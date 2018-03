Dirigencia del Águila se puso al día con los jugadores

El presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, confirmó que este martes por la noche fueron cancelados los salarios de los jugadores correspondientes al mes de abril. Con eso, el directivo del conjunto migueleño indicó que el grupo está al día y podrán enfrentar la fase de semifinales con total tranquilidad.De acuedo con Arieta Iglesias, la taquilla del domingo anterior ante Limeño, en cuartos de final y en el regreso al estadio Juan Francisco Barraza, ayudó a sufragar los montos que estaban pendientes."Ahora no hay excusas para no ir en búsqueda de los resultados", indicó el titular de la dirigencia del conjunto naranja y negro.El portero de Águila, Benji Villalobos, confirmó que la dirigencia puso al días las cuentas con el plantel."Nos pagaron abril, así que quedamos al día. Quiérase o no la parte económica te motiva, sabiendo que vos tenés tu familia y que si no recibís tu salario ellos también resienten", indicó Villalobos en plática con EL GRÁFICO.De acuerdo con el presidente del equipo emplumado, el plantel saldrá a Santa Tecla luego del almuerzo, en San Miguel. Esta tarde debe enfrentar al plantel tecleño en la ida de fase de semifinales. El partido arrancará a las 5:00 de la tarde en el estadio Las Delicias.