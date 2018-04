Dirigencia de Pasaquina pagará un mes de salario este lunes

La dirigencia de Pasaquina, a través de su presidente, Abilio Menjivar, aseguró que antes del juego de este domingo ante Municipal Limeño, hubo un acercamiento con los jugadores para explicarles cómo está la situación financiera del equipo fronterizo.

El dirigente aseguró que será este lunes cuando se haga un abono de un mes, para solo quedar pendiente con la cancelación de quince días.

"Hemos tomado a bien la opinión de algunos jugadores. No es cosa del otro mundo. Lo que nosotros pedimos es un poco de paciencia. Nos escucharon. No somos un equipo taquillero. Contra Alianza, nos quedó de taquilla $2,300. Eso no nos ajusta ni para pagar a dos jugadores. Eso es el problema. La gente se ha alejado de la ciudad. No va al estadio. A todos los jugadores se les ha estado dando porcentajes de dinero. A algunos jugadores se les ha dado adelantos", apuntó el dirigente del conjunto pasaquinense.

Por su parte, el zaguero de Pasaquina, Raúl González, indicó que para este lunes esperan el pago de un mes de salario, así cómo se ha acordado con la dirigencia.

"Para esta semana, la dirigencia se ha comprometido con nosotros. Nos deben mes y medio y estamos a la espera de que nos solventen" indicó el zaguero.