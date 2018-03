Dirigencia de Águila analizará el mal momento del plantel en la liga

La derrota de Águila 3-2 a manos de Chalatenango por la jornada dos del Apertura 2017 caló hondo en la interna de su propia dirigencia a tal grado que ha provocado el anuncio de una reunión de emergencia para este domingo por la tarde en San Miguel donde se analizará la labor desarrollada hasta el momento por su cuerpo técnico junto al accionar de sus nuevos jugadores foráneos, especialmente en la zaga."Se ha convocado de urgencia para mañana por la tarde en San Miguel a toda la junta directiva del equipo a fin de analizar el momento deportivo que se vive actualmente y tomar al final decisiones que ayuden si es necesario a cambiar la clase de juego que el plantel ha mostrado al momento, no solo en el actual torneo, también lo mostrado entre semana en la Liga de la CONCACAF donde la directiva no ha quedado satisfecha" confesó Óscar Cruz, miembro de la directiva negro naranja y encargado de promoción y mercadeo del equipo aguilucho.Sobre las posibles decisiones que la dirigencia emplumada, Cruz no quiso especular al subrayar que "toda decisión que se tome en dicha reunión será por consenso y en beneficio del equipo ahora que el torneo apenas comienza".