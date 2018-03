Directiva del Firpo molesta por planteamiento táctico

No hubo ultimátum al estratega Juan Ramón Sánchez, pero sí hay descontento en el alto mando del Firpo por la forma en que los manudos se pararon ante los tecleños, de quienes recibieron una goleada el fin de semana.La nueva junta, encabezada por Modesto Segovia Torres, no acabó de digerir el 5-0 que el rival les endosó el sábado."Hay un disgusto enorme de parte de toda la junta directiva, pero no hay un llamado de atención. Hay disgusto por la forma en que salió el equipo y perdió. Hubo asombro por la forma en que (el técnico Ramón Sánchez) planteó el equipo", indicó el gerente pampero Arquímides Mendoza.Tampoco están a favor de presentar ningún tipo de protesta ante el arbitraje que, a su juicio, los perjudicó y que fue una de las razones a las que acusó el DT Sánchez tras la "manita" recibida este fin de semana en campo perico."Nosotros mantenemos la idea de que el equipo no hizo méritos ni para ganar ni para meter un gol. Hubo mal arbitraje, eso sí lo tenemos claro. Las expulsiones fueron malas decisiones, pero un 3-0 lo teníamos claro que lo traíamos de allá", aseveró Mendoza, que mantuvo su cargo pese al cambio de directiva en el Firpo.El encargado de la administración deportiva del club finalizó con una reflexión y una crítica. "Creo que el equipo no mostró mayor cosa para sacar un mejor resultado. El equipo jugó mal y por eso el resultado adverso", dijo.