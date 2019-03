Directiva de Chalatenango aún no cancela las deudas con los jugadores

Los jugadores del AD Chalatenango llegaron este lunes al estadio Gregorio Martínez, desde las 4:00 de la tarde, pero no entrenaron, según informó a Grupo LPG Deportes un integrante del cuerpo técnico. Por lo tanto, la situación financiera del equipo sigue sin solución. Por ahora, la dirigencia adeuda al plantel dos meses y cinco días.

"Estamos en las mismas. No ha venido la directiva y pues no sabemos nada aún", dijo la fuente, que informó a este medio sobre la situación de los norteños. Por ahora, no se sabe si el equipo alacrán seguirá el martes con el paro de labores.

Desde el sábado, luego del empate contra Limeño por 1-1, por la fecha 12 del Clausura, los jugadores de esa representación aseguraron que se presentarían hoy en el estadio, pero que si no veían una solución, no iban a entrenar.

Este medio se intentó comunicar con el presidente del equipo norteño, Rigoberto Mejía, pero este no atendió sus teléfonos.