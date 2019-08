"Dios me dio la oportunidad de callar bocas "

En frío, el volante de Águila, Fernando Castillo, habló con EL GRÁFICO luego de definir el clásico, jugado ayer en el estadio Cuscatlán. Apareció sobre el final del juego para poner el definitivo 1-2.

En conversación con este medio, el nuevo volante de Águila aseguró que Dios es justo, porque tras no tener continuidad en las filas de FAS, se fue a Águila y ayer ayudó a los emplumados a ganar por partida doble : ganó el clásico y mantuvo a Águila en el liderato.

"Gracias a Dios se dio la oportunidad de sacar un buen resultado y hacer las cosas de la mejor manera. El profesor me dio la confianza. Ya no quiero hablar más de FAS. Espero salir campeón acá. Les estoy respondiendo. La oportunidad que nunca me dieron en FAS acá me la están dando", apuntó Castillo.

Luego, Castillo reiteró que ya no quiere hablar de FAS. Solo piensa ahora en rendir a Águila. "Espero seguir anotando goles y dando asistencias para seguir teniendo minutos. EL GRÁFICO sacó una nota en la que decía que tengo asistencia y gol. Este equipo es grande y tenemos que estar en los primeros lugares. Los clásicos se deben salir a ganar. Los clásicos se ganan o se ganan. Yo dije que iba a marcar y Dios me dio la oportunidad de callar muchas bocas", apuntó el volante emplumado.

Por su parte, el volante uruguayo, Joaquín Vergés, valoró el triunfo ante FAS, que pone a los emplumados como líderes con seis puntos. "Ganamos el clásico nacional y eso nos da para enfrentar al 11 Deportivo de la mejor manera. Pudimos remontar rápido el gol que nos marcó FAS y eso fue un envión anímico para nosotros", apuntó Vergés.