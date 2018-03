Diomer Hinestroza y Juan Mosquera, el poder colombiano en El Vencedor

El delantero Diomer Hinestroza y el defensor central Juan David Mosquera son dos jugadores colombianos que actualmente juegan su primera temporada en El Vencedor de Santa Elena, de la segunda división del futbol nacional.Diomer y Juan llegaron a El Salvador gracias al delantero del Alianza Luis Hinestroza, hermano de Diomer, quien motivó a su hermano y a su amigo a jugar en la segunda división del futbol salvadoreño.“Gracias a Dios y a Luis Hinestroza, él fué quien me dio la oportunidad. También su hermano, Diomer, el me trajo a jugar aquí en El Salvador”, manifestó Mosquera.Su historia es interesante, pues ambos viven su primera experiencia profesional fuera de su país. “En Colombia jugaba junto con Diomer torneos de calle, que igual eran competitivos. Es primera vez que vengo a jugar a otro país”, expresó Mosquera, quien juega como defensor. También agregó que como todo extranjero tiene que aportar su granito de arena y trabajar cada día para mostrar esa actitud en la cancha.Diomer tiene un notable parecido a Luis y su entrenador está contento con su perfil. Intenta ser un buen delantero, como es su hermano en Alianza.“Empecé a jugar futbol desde los 12 años, a los 14 me fui para otras ciudades de Colombia. Regresé otra vez a mi pueblo y luego aproveché y jugué un torneo Sub 20 en Colombia, también jugué en un equipo llamado Alianza Platanera. Luego estuve jugando en un equipo aficionado de México en donde permanecí seis meses. Después mi hermano Luis Hinestroza me dijo que en El Salvador se me podía dar la posibilidad y me trajo para acá. Gracias a Dios llegué a un buen club como El Vencedor”, contó Diomer.Diomer se desempeñaba como lateral izquierdo en los equipos de Colombia, pero actualmente el profesor Mario Martínez le ha dado la oportunidad de jugar como delantero, posición en la que su desempeño es favorable.“Hinestroza es un jugador joven, tiene unas características muy importantes, es muy rápido, también tiene un poco de adición al arco, busca realmente el gol. Pero aún le hace falta algunas cosas, como aspectos técnico-tácticos, pero de cualquier manera ha ayudado bastante al equipo. En el caso de Juan no estaba jugando en el equipo base, pero optamos que jugara de defensa central y creo que el trabajo de él no fue excelente, pero si fue aceptable y ha sido de mucha importancia”, indicó el profesor Mario Martínez técnico de El Vencedor.El deseo de ambos jugadores es el mismo, aportar a la causa de El Vencedor y conseguir el ascenso a la liga mayor.