Diomer Hinestroza, fútbol y moda en Santa Elena

El volante colombiano Diomer Hinestroza llegó a El Salvador en el año 2017 para jugar con El Vencedor de la segunda división, alcanzó el ascenso a la primera división en el año 2019, pero tras su debutó en el circuito de privilegio, retornó a la liga de plata para jugar con el Liberal de Quelepa.

Aseguró que se enamoró de El Salvador y que su principal objetivo es volver a la liga mayor, hasta el momento, tiene ofertas para fichar con equipos de la segunda división. “Tengo muchos planes en mi carrera, me gustaría volver a jugar en la primera división, espero tener la oportunidad, entreno de la mejor manera en casa, para estar en la máxima categoría”, dijo.

Pero admitió que “ofertas no tengo, solo de segunda división me han llamado, pero sigo esperando que me llegue el llamado de la primera división”.

El fútbol paró tras la primera quincena de marzo, Hinestroza dejó de jugar, entrena de manera particular, pero también dedica tiempo para atender una tienda de ropa y calzado, junto a su esposa Fátima “esta pandemia afectó a todo, pero he sido un muchacho que me he sabido educar, vengo de una familia donde nos educaron bien, tengo a mi esposa en El Salvador, tengo una hija y tenemos una tienda que nos sirve para sostenernos. Tienda YO-MI, cerca del estadio de El Vencedor, es el sustento para la familia mientras pasa esto”.

LARGO RECORRIDO

Hinestroza llegó a El Salvador en el año 2017, dice que no le costó adaptarse al país porque contó con el apoyo de su hermano, Luis Hinestroza, exjugador del Santa Tecla y del Alianza y que actualmente milita en el fútbol de Israel.

Expuso que “fue fácil adaptarme porque tuve el apoyo de mi hermano, llegué a su casa y luego me llevaron a Santa Elena, Usulután, donde un buen amigo, Mauricio Funes; luego me ayudó José Ferrufino, pude jugar en El Vencedor”.

El colombiano fue clave en el ascenso de El Vencedor a la primera división en el año 2019. Los usulutecos derrotaron al San Pablo Municipal el 16 de junio de 2019 y aseguraron el pase a la liga mayor “gracias a Dios pude jugar en la primera división, logramos el ascenso con El Vencedor, cualquier jugador quisiera lograrlo, me dieron la oportunidad de jugar en este equipo y cumplimos con el ascenso”, manifestó.

En el año 2015, Hinestroza comenzó su carrera profesional con la categoría Sub-20 del Alianza platanera de Colombia, posteriormente, viajó junto a su hermano a México, para jugar en equipos amateurs.

Llegó a El Salvador en el año 2017 y lo convirtió en su segunda casa, formó su familia “El Salvador me gusta, me han tratado bien, tengo la ayuda de mi hermano, él me pregunta cómo estoy, está pendiente de mí”, expuso.

Tras el Clausura 2020, terminó contrato con el Liberal de la segunda división y no desprende la mirada de dar el salto a la primera división, para el Apertura 2020.