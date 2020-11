Diego Vásquez: "El Cuscatlán está pintado de azul y le viene muy bien al Motagua"

El técnico del Motagua, Diego Vásquez analizó la serie a partido único contra Alianza y reiteró la confianza en su plantel para salir con una victoria del Cuscatlán.

En las declaraciones previo al duelo de esta noche, el entrenador argentino dejó entrever que estudió bien al rival.

"Tenemos que estar muy bien para contrarrestar lo que hace Alianza y poder imponer el fútbol que desarrolla Motagua también", dijo. Luego completó. "Es un equipo que maneja bien la pelota, intenta salir jugando desde atrás, dándole buen destino al balón y nosotros debemos estar muy ordenados y concentrados para cometer la menor cantidad de errores posibles", comentó en la rueda de prensa.

Vásquez también recordó el último juego contra los albos y destacó a algunos futbolistas albos entre ellos a Marvin Monterroza.

"Nos hemos enfrentado recientemente en este estadio y tiene jugadores de muy buen pie, de muy buen nivel como Monterroza, Orellana, Portillo, el colombiano Blanco que juega adelante, pero más que contrarrestar lo que hacen ellos, nosotros tenemos que estar muy atentos y desarrollar lo que viene haciendo Motagua", expresó.

Motagua tiene nuevo juegos disputados entre los duelos de su liga local y en la ronda preliminar de la Liga Concacaf mientras los albos solo acumulan cuatro fechas.

"Todo tiene doble lectura, por un lado hemos jugado partidos muy seguido y hay un desgaste y por el otro lado es positivo porque estamos en ritmo y hemos tenido que alternar el plantel", dijo Vásquez.

Vásquez admitió que jugar en el Cuscatlán le encanta. "Es una cancha hermosa, la verdad me encanta y es uno de los estadios que más me gusta de Centroamérica, el Cuscatlán está pintado de azul y le viene muy bien al Motagua. Sabemos que no hay mañana".

"La ventaja que tiene el local quizá se nota menos porque no hay público", concluyó.