Diego Simeone: "Siento una gran admiración por Guardiola"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que siente "una gran admiración" por el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, que será su rival en la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones tras el sorteo realizado este viernes.

"Ante todo, gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo en el City en estos últimos años, que lo demuestra partido tras partido", declaró Simeone en la rueda de prensa de este viernes, previa al partido liguero contra el Rayo Vallecano y que se celebró justo después del sorteo de la 'Champions'.

"A partir de ahí, una competencia difícil, grandes enfrentamientos entre todos los equipos y ya habrá tiempo de valorar en su momento el partido. Ahora nos enfoca absolutamente el partido del Rayo Vallecano y tengo en la cabeza solo eso", añadió.

El entrenador argentino ya se enfrentó una vez con un equipo de Guardiola en un cruce de la máxima competición continental, las semifinales de 2016, en la que su equipo se impuso al Bayern Múnich alemán que entonces dirigía el técnico catalán, ganando 1-0 en la ida en el Vicente Calderón y perdiendo por 2-1 en el Allianz Arena de Múnich, en un duelo agónico en el que el valor doble del gol de Antoine Griezmann en territorio alemán le permitió pasar a la final de Milán, luego perdida contra el Real Madrid por penaltis.

No obstante, el entrenador del Atlético no quiso comentar su historial previo contra Guardiola. "Entiendo la búsqueda de hablar de esto reciente que da la competición de la 'Champions', pero a nosotros nos ocupa el partido del Rayo, si me quieren preguntar algo del Rayo, bienvenido sea", zanjó Simeone.