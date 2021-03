Diego Sánchez: "Esperamos sacar la victoria"

Ante la duda de Diego Areco e Irvin Herrera (por lesión), la mejor carta goleadora de Santa Tecla ante Alianza es el joven delantero Diego Sánchez, quien en apenas 125 minutos disputados en este torneo logró anotar dos goles con los esmeraldas.

El ex jugador de las reservas de Alianza fue fichado por el Santa Tecla en el torneo anterior, y bajo el mando de Andrés Sarulyte y Jaime Medina, el delantero fue sacado de su área natural para jugar de extremo, no obstante, con la llegada de Rubén da Silva, volvió a estar cerca del área.

Ante la duda de Diego Areco e Irvin Herrera, Diego Sánchez se presenta como la mejor carta de gol de Santa Tecla frente a Alianza, ¿cómo vive este momento de forma Diego Sánchez?

La verdad que me siento feliz porque las cosas me están saliendo bien, sé que Irvin y Diego Areco son grandes delanteros, y pues hay una buena competencia, sana, siempre hay que trabajar duro día a día y si me toca jugar a mí o a mis compañeros sabemos que debemos hacer bien nuestro trabajo, que es marcar goles para que Santa Tecla siempre esté sumando, sabemos lo importante que es anotar más cuando se juega contra alianza que es un gran equipo.



Santa Tecla hizo un gran inicio de torneo, incluso, en el Cuscatlán dio buenas sensaciones con Alianza, ¿qué espera Diego para este encuentro conra Alianza que marca la jornada de la primera división?

Siempre sabes que tenemos que salir a jugar y ganar. Tenemos un gran plantel y estamos conscientes que el sábado va ser un gran partido, que tenemos un rival muy bueno y creo que será un partido bonito donde nos jugamos la primera posición. Estamos en casa con nuestra gente y esperamos sacar una victoria.

Como ex jugador de Alianza, ¿qué pasaría si Diego le anota a Alianza?, ¿habrá celebración?

La verdad es que le tengo un gran respeto a la institución porque pasé por ahí en la categoría de reserva, pero creo que la misma emoción cuando metes un gol te hace celebrar y sea Alianza o cualquier equipo, creo que esa alegría de marcar es inevitable y siempre acostumbro a celebrar con mis compañeros y con toda la afición que está partido a partido con nosotros.

Diego Sánchez, delantero de Santa Tecla, durante uno de los entrenamientos previo a enfrentar al Alianza. Foto Michael Huezo, El Gráfico.



Volviste a tu posición de nueve, donde tienes más posibilidades de gol, ¿cómo te sientes volver y demostrar que tienes gol?

La verdad estoy feliz por volver a jugar en mi posición nata, donde yo he entrenado toda mi vida, estoy agradecido con el profesor porque me dio la oportunidad en mi posición y creo que los goles hablan por sí solos, soy centro delantero, es una posición donde me siento cómodo, me siento feliz y donde disfruto cada minuto que juego es en esa posición espero seguir teniendo la oportunidad y seguir marcando goles que es lo que siempre me ha caracterizado donde sea que vaya y pues espero seguir ayudando al equipo que es lo más importante.

¿Cómo trabaja Diego, un jugador joven, entre un plantel que está lleno de centro delanteros de buen cartel?

La verdad es que siempre soy de las personas que me gusta trabajar duro día a día, tratar de dar lo mejor de mí en mi posición, sé que hay más delanteros en el equipo y eso me motiva a trabajar más cada día para perfeccionar cada error que pueda tener. Estoy joven y sé que tengo mucho para dar y es bonito tener competencia y aprender de jugadores más grandes. Y ponerlo en práctica partido a partido.

La llegada de Rubén da Silva ha devuelto la mística de Santa Tecla, en tu caso, ¿cómo has sentido la mano de Polilla al plantel?

La verdad que el profe es una gran persona, una persona que siempre está feliz, siempre le gusta trabajar fuerte, y que el jugador sea serio a la hora de entrenar, que sea competitivo y siempre está ahí sacando lo mejor de cada. Tenemos la confianza que es lo más importante y si el jugador está en un buen ambiente siempre va rendir más. Creo que el profe tiene esas buenas vibras siempre, le gusta tener un buen ambiente en el grupo y es súper importante para que el equipo esté bien.

¿Qué tan importante será seguir destacando por el resto del torneo para Diego?

Creo que es súper importante seguir creciendo como jugador, seguir destacando y ayudando al equipo, que es lo más importante. Espero que vengan mejores oportunidades para mi vida y siempre la mirada en el objetivo como grupo que es lo más importante antes que nada.

Mi objetivo es seguir haciendo bien las cosas para que la junta directiva se fije en mí y me de la continuidad en el equipo para seguir aportando.