Diego Henríquez, nuevo director deportivo de FESFUT

Este viernes, la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol presentó a Diego Henríquez, como director deportivo para selecciones nacionales juveniles.

La dirigencia de la FESFUT llevó a la mesa de comité ejecutivo la discusión sobre la contratación de Henríquez y la mayoría de los federativos dio el visto bueno. Henríquez se encargará de monitorizar el trabajo de todos los combinados juveniles hasta la sub 23.

Pero ahora, FESFUT contrata a Henríquez en un momento que no es bonancible en sus arcas económicas. Incluso ese fue el argumento ocupado para despedir al exseleccionador preolímpica Rodolfo Góchez y su asiente Mario Ayala, hace un poco más de un mes.

"Desde ayer, Henríquez comenzó a laborar en la FESFUT. Yo no lo conozco personalmente, pero si no hay fondos en la FESFUT, eso no viene a ayudar en nada, más por la situación en que estamos. Esa fue una decisión colegiada en la que se puede hacer poco. Va a coordinar selecciones juveniles hasta la sub 23. Los movimientos que se dan en la FESFUT algunas veces son autoritarios. Yo espero que este muchacho Henríquez llegue a hacer un buen trabajo. Sé que sale en un programa de televisión. Pero si pusieron un en la mesa del comité su currículo, esa es otra cosa " indicó un integrante del comité ejecutivo de la FESFUT que pidió mantener su nombre en reserva.

Por su parte, en lo deportivo, Henríquez tuvo una breve faceta como jugador. Hizo casi toda su carrera en Estados Unidos. Fue parte de la selección sub 20, en 2006, bajo la dirección técnica de José Luis Rugamas y Mauricio Alfaro.

Luego, en los últimos días estuvo como panelista del programa deportivo La Polémica, que se transmite por Canal 4.