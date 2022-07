Diego Henríquez es cesado del cargo de director deportivo de la FESFUT

En un comunicado a través de su cuenta de Twitter, Diego Henríquez confirmó que no seguirá más en el cargo de director deportivo de la FESFUT tras ser noficiado ayer de manera oficial por el Comité Ejecutivo que no cuentan con él tras varios meses sin renovarle contrato.

"Ayer fui notificado por el comité de la federación que no seguiré más como director deportivo. Quiero agradecer a muchas personas por el gran apoyo recibido durante el año y ocho meses de trabajo", comienza el comunicado de Diego Henríquez.

Agregó que "al comité, que aunque tenemos notables diferencias de visiones y formas de trabajo, me dieron la oportunidad de ser el primer director deportivo. Aceptaron mi propuesta en septiembre de 2020 y se inició una dirección diferente de trabajo", dijo.

Las diferencias entre Henríquez y la FESFUT se han dado durante los últimos meses y tras conocerse que desde principio de año el dirigente no tenía contrato de manera oficial.

El pasado mes de junio, el presidente de la federación Hugo Carrillo comunicó la razón por la cual no fue incluido Diego Henríquez para el viaje a Honduras dónde la selección sub20 estará participando en el Premundial y Preolímpico y a pesar de tener el cargo en ese momento de director deportivo.

“El comité ejecutivo tomó la decisión de que en este viaje no fuera Diego Henríquez por lo que han manifestado muchos dirigentes de la primera de la inconformidad que se da cuando hay torneos de selecciones juveniles y se dice que los jugadores ya vienen con algún contrato o precontrato”, explicó Carrillo al programa La Polémica el mes pasado.

Otro de los puntos por lo cual se tomó la decisión de no incluir a Henríquez en el viaje es debido al torneo. Ya que se trata de un campeonato juvenil, hay muchos jugadores de reserva que no tienen contrato y son más vulnerables a firmar una representación, algo que no le agrada a los dirigentes de la primera.

Este fue el comunicado que publicó Diego Henríquez:

“Los jóvenes que van a tener participación en este torneo sub20 son de las reservas y entonces el dirigente se siente con mucha fragilidad porque cuando ven que el muchacho viene con una representación ya no lo están tomando en cuenta. Por eso el comité ejecutivo decidió que Diego no viajara en esta ocasión”, comentó esa vez el presidente de la FESFUT.

Todo aquello ha concluído en el cese de su cargo, de manera oficial, para Diego Henríquez tras un año y ocho meses de trabajo.